В Бурятии сплавлявшиеся по реке туристы попросили спасателей об эвакуации

В Бурятии сплавлявшиеся по реке туристы попросили спасателей об эвакуации

В Бурятии группа туристов попросила спасателей помочь им в эвакуации в районе слияния рек Урик и Даялык. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель региональных экстренных служб.

Он добавил, что погодные условия не позволяют использовать авиацию, поэтому к туристам направили наземную группу спасателей.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Окинского района Бурятии ТАСС рассказали, что всего по реке Урик сплавлялись 12 человек, один из которых погиб из-за переохлаждения. В службе подтвердили просьбу туристов о помощи и отметили, что вертолет МЧС вылетит к ним только через два дня из-за дождей.

При этом в Джидинском районе Бурятии уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за обильных осадков в реках Джида, Алцак и Армак произошел подъем уровня воды.