На Украине из-за долгов отключили воду жителям Лисичанска

В украинском городе Лисичанске Луганской области из-за задолженности отключили электроснабжение местной насосной станции. Около 13 тыс. жителей остались без водоснабжения, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вода, по данным ведомства, сейчас поступает самотеком.

На 1 августа запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС, говорится в сообщении.

В начале июля 2018 года «Киевводоканал» предупреждал о рисках отключения подачи питьевой воды. Это связано с тем, что остановился завод по производству жидкого хлора — в июне 2018 года председатель правления «ДнепрАзота» Сергей Сидоров на своей странице в Facebook заявил, что предприятие прекращает работу и уходит на вынужденный простой.





