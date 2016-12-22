На Украине предупредили о рисках прекращения подачи питьевой воды

Некоторые города и регионы Украины, начиная со следующей недели, могут быть частично или полностью отключены от подачи питьевой воды. Об этом сообщается на сайте «Киевводканала».

Причиной является прекращение работы завода по производству жидкого хлора «ДнепрАзот», который используется для обеззараживания питьевой воды. Об остановке производства хлора завод сообщал еще в середине июня. Несмотря на проведенное заседание в Днепровской областной городской администрации, завод не возобновил работу. Возникшая проблема обсуждалась 5 июля на заседании межфракционного объединения народных депутатов «Питьевая вода», о ситуации также проинформировано правительство и Совет национальной безопасности и обороны.

В сообщении указывается, что поставки хлора из Румынии затруднительны, так как европейские цистерны не могут менять колесную базу, а также должны быть сертифицированы на Украине. Другим поставщикам потребуется больше года для оформления документов и прохождения других процедур. Хлор в цистернах поставляют в Киев, Харькой, Кривой Рог и Мариуполь.

В середине июня Украина перестала подавать воду в самопровозглашенную Луганскую народную республику с подконтрольных Киеву Петровской насосной станции и Западной фильтровальной станции. При этом на Петровской станции из-за гидравлического удара повредился магистральный водовод Д-900.