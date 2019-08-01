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Экономика ,  
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Кабмин выделил более 15 млрд руб. на поддержку регионов Дальнего Востока

Правительство дополнительно выделило более 15,5 млрд руб. на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на создание объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Еврейской автономной области, Магаданской и Сахалинской областей, Приморского края и Якутии.

В 2019 году кабмин выделит на эти цели 9,87 млрд руб., в 2020 — 2,41 млрд руб., а в 2021 — 3,26 млрд.

В документе отмечается, что это поможет повысить качество жизни в регионе и ускорить строительство инфраструктурных объектов.

Экономика
Кабмин направил на инвестпроекты Дальнего Востока 10,6 млрд руб.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин поручил кабмину разработать программу развития Дальнего Востока России до 2035 года. Одной из ее главных задач должно стать ускорение роста экономики округа до 6% в год.

Теги: Правительство, Экономика, Дмитрий Медведев
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