Кабмин выделил более 15 млрд руб. на поддержку регионов Дальнего Востока

Кабмин выделил более 15 млрд руб. на поддержку регионов Дальнего Востока

Правительство дополнительно выделило более 15,5 млрд руб. на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на создание объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Еврейской автономной области, Магаданской и Сахалинской областей, Приморского края и Якутии.

В 2019 году кабмин выделит на эти цели 9,87 млрд руб., в 2020 — 2,41 млрд руб., а в 2021 — 3,26 млрд.

В документе отмечается, что это поможет повысить качество жизни в регионе и ускорить строительство инфраструктурных объектов.