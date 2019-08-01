Кабмин выделил более 15 млрд руб. на поддержку регионов Дальнего Востока

Правительство дополнительно выделило более 15,5 млрд руб. на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев, документ опубликован на сайте правительства.
Согласно распоряжению, средства будут направлены на создание объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Еврейской автономной области, Магаданской и Сахалинской областей, Приморского края и Якутии.
В 2019 году кабмин выделит на эти цели 9,87 млрд руб., в 2020 — 2,41 млрд руб., а в 2021 — 3,26 млрд.
В документе отмечается, что это поможет повысить качество жизни в регионе и ускорить строительство инфраструктурных объектов.