Во Владивостоке начались обыски в похоронной службе «Некрополь»

Правоохранительные органы проводят обыски в муниципальном предприятии «Некрополь», сообщили РБК в пресс-службе мэрии Владивостока.

«Нам только известно, что правоохранительные органы проводят там проверку. По какому вопросу, мы об этом не проинформированы», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что работа самого предприятия не нарушена. «Все службы работают в обычном штатном режиме. Похороны, кремация — все процедуры проходят по графику сегодня и на завтра тоже планируются», — пояснили в пресс-службе.

Издание «Восток Медиа» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщало, что «Некрополь» временно закрыт. В круглосуточной службе бюро корреспонденту пояснили, что работа идет в штатном режиме, а на 1 августа похороны не запланированы. При этом на вопрос о том, проходят ли в здании обыски, собеседница издания попросила обратиться в приемную, после чего повесила трубку.

Источники сообщили VL.ru, что бывший директор «Некрополя» Игорь Бабынин задержан, его подозревают в получении взятки. Позже в администрации Владивостока изданию сообщили, что правоохранительные органы приостановили только работу головного офиса на Партизанском проспекте.