Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

На совещании в Чите Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился создать территорию опережающего развития «Забайкалье». Об этом передает ТАСС.

По словам Медведева, в Забайкалье будут развивать 15 проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых. Общая сумма инвестиций — 200 млрд руб. «Должны быть созданы более 9 тыс. новых рабочих мест. Ключевой проект — это Удоканское месторождение меди, одно из крупнейших в мире», — сообщил премьер. Глава кабмина отметил, что режим ТОР позволит снизить финансовую нагрузку на этот проект. «И, конечно, строительство предполагает развитие всей сопредельной инфраструктуры, прежде всего транспортной инфраструктуры», — добавил он.

При этом премьер обратил внимание региональных властей на необходимость ответственного отношения к средствам, которые выделяются на поддержку Забайкалья из федерального бюджета. В 2019 году край получит от федерального центра рекордную сумму в 35 млрд руб. — на треть больше, чем годом ранее.

Отдельно Медведев поручил ускорить выделение участков гражданам по программе «Дальневосточный гектар». Под нее выделено 46% территории края.

Этой весной в Забайкалье вводили режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. Власти признали пострадавшими почти 650 человек, было уничтожено 107 зданий. Общий ущерб сельскому хозяйству превысил 800 млн руб.