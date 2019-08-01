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Власти Монголии подарили сыну Трампа Бэррону лошадь

Власти Монголии подарили младшему сыну президента США Дональда Трампа Бэррону лошадь. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Животное назвали Victory (Победа), уточнил Трамп перед встречей с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой. 

Как пишет Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации, руководство Монголии подарило Бэррону лошадь еще в 2018 году, а не во время визита Баттулги в Вашингтон. По данным источника агентства, сейчас животное находится в Монголии. 

По данным AP, ранее подарок от Монголии в виде лошади получали бывшие министры обороны США Дональд Рамсфильд и Чак Хейгел, а также вице-президент США Джо Байден. 

В марте президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому коллеге Владимиру Путину орловского рысака и щенка породы тайган (киргизская борзая) по кличке Шерхан. 

Теги: Дональд Трамп, Монголия, лошадь
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