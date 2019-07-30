Третий за день человек упал на рельсы в московском метро

Третий за день человек упал на рельсы в московском метро

На южном участке Калужско-Рижской линии московского метро произошел сбой в движении поездов из-за упавшего на рельсы человека. В настоящее время движение полностью восстановлено. Об этом сообщается в Twitter подземки.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что женщина упала на станции «Теплый Стан». Она осталась жива. Для извлечения пассажира с 13:15 до 13:30 мск снималось напряжение с контактного рельса.

Ранее сообщалось, что 66-летний мужчина упал на пути в момент прибытия поезда на станцию «Планерная» Таганско-Краснопресненской линии метро. Пассажир от госпитализации отказался.

Кроме того, около 10:30 мск на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии произошел другой инцидент с падением пассажира на рельсы. Для оказания ему помощи с контактного рельса также снималось напряжение.