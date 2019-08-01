Адвокат сообщил о первом обвинении участника митинга в Москве по ст. 212

Адвокат сообщил о первом обвинении участника митинга в Москве по ст. 212

Руководитель правозащитного центра «Агора» Павел Чиков сообщил о предъявлении обвинения по ч.2 ст.212 УК России Кириллу Жукову. Таким образом, он стал первым задержанным по делу о несанкционированной акции 27 июля в Москве, кого обвинили в участии массовых беспорядках.

Помимо этого, как отметил Чиков в своем Telegram, Жукову предъявлено обвинение по ч.1 ст. 318 УК России («применение насилия в отношении представителя власти»).

Ранее уголовные дела по ст. 318 были возбуждены в отношении трех человек: бросившего мусорную урну в сторону сотрудников ОМОНа, а также распыливших перцовый газ.