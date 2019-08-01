Трамп разочаровался в главе ФРС после снижения ставки впервые с 2008 года

Трамп разочаровался в главе ФРС после снижения ставки впервые с 2008 года

Президент США Дональд Трамп после решения ФРС снизить ставку на 25 базисных пунктов заявил в Twitter, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл «подвел нас».

«Рынок хотел услышать от Федерального резерва, что это начало длительного цикла снижения ставок, который будет идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира», — написал Трамп.

По его словам, «Пауэлл, как обычно, разочаровал нас», но, по крайней мере, провел корректировку ставок и закончил программу количественного ужесточения. «В любом случае мы выигрываем, но я, конечно же, не получил особой помощи от Федерального резерва», — добавил президент.

В среду, 31 июля, Федеральная резервная система США впервые со времен глобального финансового кризиса 2008 года снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — с 2,25–2,5 до 2–2,25%.