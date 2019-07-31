Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров

Адвокат Сергей Бадамшин заявил РБК о том, что арестованные оппозиционеры Владимир Милов и Александр Соловьев жалуются на то, что в спецприемнике их «прессуют» сокамерники.

Адвокат рассказал о том, что ему позвонил из спецприемника по южному административному округу Москвы незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и сообщил, что «к ним в камеру [вместе с Владимиром Миловым] поселили двоих бывших заключенных, которые сразу начали «прессовать» «первоходов» [новичков], провоцируя на конфликты и высказывая в их адрес угрозы».

«Александр просил через меня связаться с членом Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Иваном Мельниковым. Его просьбу я выполнил. Информация о ситуации была передана руководству спецприемника и в ГУВД. Завтра у Соловьева будет рассмотрение жалобы на административный арест», — сказал адвокат.

«Мои коллеги проверяли информацию о нахождении Владимира Милова и Александра Соловьева в спецприемнике по адресу Харьковская 1б, но в спецприемнике вообще не подтверждают, что они там содержатся. Либо это неправильная информация, либо Милов и Соловьев уже вышли», — заявил РБК член ОНК Москвы Максим Григорьев.