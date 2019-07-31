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Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров

Адвокат Сергей Бадамшин заявил РБК о том, что арестованные оппозиционеры Владимир Милов и Александр Соловьев жалуются на то, что в спецприемнике их «прессуют» сокамерники.

Адвокат рассказал о том, что ему позвонил из спецприемника по южному административному округу Москвы незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и сообщил, что «к ним в камеру [вместе с Владимиром Миловым] поселили двоих бывших заключенных, которые сразу начали «прессовать» «первоходов» [новичков], провоцируя на конфликты и высказывая в их адрес угрозы».

«Александр просил через меня связаться с членом Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Иваном Мельниковым. Его просьбу я выполнил. Информация о ситуации была передана руководству спецприемника и в ГУВД. Завтра у Соловьева будет рассмотрение жалобы на административный арест», — сказал адвокат.

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«Мои коллеги проверяли информацию о нахождении Владимира Милова и Александра Соловьева в спецприемнике по адресу Харьковская 1б, но в спецприемнике вообще не подтверждают, что они там содержатся. Либо это неправильная информация, либо Милов и Соловьев уже вышли», — заявил РБК член ОНК Москвы Максим Григорьев.

Другому члену ОНК Москвы, Ивану Мельникову руководство спецприемника подтвердило, что у них содержится Александр Соловьев. «Завтра мы будем на связи с адвокатом, и если не будут предприняты необходимые меры, то с нашей стороны мы с коллегами предпримем дополнительные усилия по данному вопросу», — сказал Мельников РБК.

Владимир Милов — ведущий программы «Где деньги?» на YouTube-канале «Навальный Live», бывший замминистра энергетики и основатель партии «Демократический выбор». Его задержали 27 июля прямо в студии во время прямой трансляции событий на несанкционированной акции протеста в центре Москвы. Накануне его приговорили к 30 суткам ареста за повторное нарушение правил массовых акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом для этого послужил выпуск его программы от 25 июля. Александр Соловьев — кандидат в Мосгордуму, не допущенный до регистрации Мосгоризбиркомом. Его также задержали 27 июля и арестовали на восемь суток.

Теги: новости РБК, правозащитники, оппозиционеры, арест, протесты
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