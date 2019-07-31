У москвича при нападении отобрали сумку с 5 млн руб.

Злоумышленники отобрали у москвича сумку с 5 млн руб. около станции метро «Люблино». Об этом РБК заявил источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент гражданин госпитализирован с черепно-мозговой травмой», — заявил источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали РБК, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле. Сотрудниками полиции ведутся оперативные мероприятия, направленные на установление личности и задержание преступников.

«В 15:10 поступило сообщение о том, что на улице рядом со входом на станцию метро «Люблино» находится человек с телесными повреждениями. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пострадавший был доставлен в медучреждение. В ходе первоначальных оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что гражданин подвергся нападению неизвестных, которые похитили у него сумку, в которой, с его слов, находилась крупная сумма денег», — заявили в пресс-службе.

Ранее, 22 июля, в Москве на проспекте Мира неизвестные напали на мужчину, который нес с собой сумку с $150 тыс. В полиции отмечали, что нападение произошло открыто, прямо на улице. С места преступления нападавшие тоже скрылись на машине.