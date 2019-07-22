На проспекте Мира в Москве у мужчины похитили сумку со $150 тыс.

На проспекте Мира в Москве у мужчины похитили сумку со $150 тыс.

Неизвестные похитили у мужчины сумку с деньгами в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел на улице возле дома по адресу проспект Мира, 42.

«Сегодня примерно в 12:50 неизвестные открыто похитили у мужчины сумку с крупной денежной суммой в иностранной валюте и скрылись с места преступления. Злоумышленник разыскивается, сумма материального ущерба уточняется», — рассказал представитель управления.

Источник в правоохранительных органах в разговоре с РБК отметил, что в сумке находилось около $150 тыс.

По данным агентства «Москва», преступники скрылись на белом Kia Rio. Для их поиска полиция ввела план «Перехват»