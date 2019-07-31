Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе

Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе

В результате хлопка на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского.

По словам Миргородского, хлопок произошел в результате «детонирования одного устройства» на заводе. Из пяти пострадавших двое получили ожоги 30% и 60% тела, одному из них понадобилась операция, предает агентство. Миргородский уточнил, что на заводе создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

Пермский пороховой завод занимается производством зарядов к реактивным системам залпового огня и комплексам противовоздушной обороны, зарядов двигателей подвесных ракет ближнего и среднего боя, зарядов к системам ближнего боя и артиллерийских выстрелов.

В середине апреля в Нижнем Тагиле на химическом заводе произошел хлопок паровоздушной смеси метанола, в результате которого пострадал рабочий. следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.