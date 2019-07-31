Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,51 +0,01 EUR Бирж. 70,69 -0,14 Brent 65,21 +1,64% USD Нал. 64,03 62,96 EUR Нал. 71,32 70,24 USD ЦБ 63,42 +0,04 EUR ЦБ 70,74 +0,14 EUR/USD 1,1131 -0,0022 BTC/USD Бирж. 10 071,57 +482,60 IMOEX 2 740,53 +0,21% RTSI 1 359,39 +0,48% DJIA 27 218,84 +0,08% Nasdaq 8 297,55 +0,29%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 63,42 (+0,04) Quote, 13:10
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 70,74 (+0,14) Quote, 13:10
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии Политика, 18:30 Далай-лама: «Раз в год бывайте там, где вы никогда не были» «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 18:25 Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год Финансы, 18:14 Суд установил порядок общения Дениса Глушакова с детьми Спорт, 18:13 Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе Общество, 17:58 Основатель Anex Tourism стал совладельцем головной компании «Интуриста» Бизнес, 17:55 Ди Каприо, Галкин, Слепаков и другие высказались о пожарах в Сибири Стиль, 17:52 Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД Общество, 17:50 В Дагестане провели обыски в управлении Роспотребнадзора Общество, 17:50 Видны все внутренности: строительное 3D-моделирование поможет даже ЖКХ Pro, 17:48 «Новый поток» опроверг обвинения Сбербанка в выводе средств за рубеж Бизнес, 17:45 Вице-премьер Максим Акимов представил первые суперсервисы Технологии и медиа, 17:33 Чемпион мира по футболу перешел в «Спартак» Спорт, 17:32 СМИ узнали о схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ Общество, 17:32
Общество ,  
0 
Пять человек пострадали при хлопке на Пермском пороховом заводе

В результате хлопка на Пермском пороховом заводе пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского.

По словам Миргородского, хлопок произошел в результате «детонирования одного устройства» на заводе. Из пяти пострадавших двое получили ожоги 30% и 60% тела, одному из них понадобилась операция, предает агентство. Миргородский уточнил, что на заводе создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств произошедшего.

Пермский пороховой завод занимается производством зарядов к реактивным системам залпового огня и комплексам противовоздушной обороны, зарядов двигателей подвесных ракет ближнего и среднего боя, зарядов к системам ближнего боя и артиллерийских выстрелов.

В середине апреля в Нижнем Тагиле на химическом заводе произошел хлопок паровоздушной смеси метанола, в результате которого пострадал рабочий. следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.

Теги: Пермь, хлопок, пострадавшие
Материалы по теме
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
Общество
В Свердловской области в жилом доме произошел хлопок газа
Общество
В жилом доме в Подмосковье произошел хлопок
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter