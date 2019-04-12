СК начал проверку после хлопка на химзаводе в Нижнем Тагиле

СК начал проверку после хлопка на химзаводе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле начали доследственную проверку после хлопка паровоздушной смеси метанола на заводе, при которой пострадал рабочий. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по Свердловской области.

Следователи осматривают место происшествия. Были затребованы документы, касающиеся обеспечения требований техники безопасности работ. Также проводится судебно-медицинская экспертиза.

Хлопок произошел вечером 11 марта в одном из цехов завода «Уралхимпласт». Пострадавший был госпитализирован с ожогами.

В результате инцидента разрушений не было, на ​производственный процесс происшествие не повлияло. Угрозы для окружающей среды ЧП не представляло. Причины инцидента предстоит выяснить комиссии предприятия.

Холдинг «Уралхимпласт» занимается производством синтетических смол.