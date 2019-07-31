В Дагестане провели обыски в управлении Роспотребнадзора

Следственный комитет и управление ФСБ по Республике Дагестан завершили выемку документов в управлении Роспотребнадзора по республике, сообщили РБК в следственном управлении СК России по региону. Силовики проводили обыски в связи с уголовным делом в отношении одного из начальников ведомства.

«Обыски и выемка документов в служебном кабинете и по месту жительства прошли в рамках уголовного дела в связи с превышением должностных полномочий одной из сотрудниц управления», — сказал собеседник РБК. Он пояснил, что «данная сотрудница назначала проверки общественных организаций», право на которые «имел лишь главный врач Роспотребнадзора или его заместитель». «Она привлекала представителей ряда организаций к административной ответственности, выходя за рамки своих полномочий», — сообщили РБК в ведомстве.

Сотрудница в настоящее время не задержана. Ей вменяют ст. 286 ч. 1 УК (превышение должностных полномочий), добавили в СК.

Ранее, 30 июля, силовики задержали ректора Дагестанского университета Муртазали Рабаданова, сообщал РБК близкий к властям республики источник. По его словам, ректор участвовал в махинациях с землями в 2013–2014 годах, когда исполнял обязанности мэра Махачкалы.