Ректора Дагестанского университета задержали по подозрению в махинациях

Силовики задержали ректора Дагестанского университета, депутата Народного собрания Муртазали Рабаданова, сообщил РБК источник, близкий к республиканским властям.

По его словам, Рабаданову вменяют махинации с землями в период с 2013 по 2014 год, когда он исполнял обязанности мэра Махачкалы. «Он оформил несколько участков на своих охранников и водителей», — пояснил источник (копии постановлений и.о. мэра об оформлении участков есть у РБК). Сделки по землям проверял УЭБиПК МВД по республике.

Сотрудники ФСБ провели обыски в доме и рабочем кабинете депутата в ректорате университета, утверждает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Рабаданова задержали утром в собственном доме, доставили в органы ФСБ. Дома и в рабочем кабинете провели обыски», — рассказал собеседник агентства.

В мае этого года в Дагестане был задержан и.о. руководителя Росреестра по республике Шамиль Гаджиев по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России). Также следствие завело уголовное дело против бывшего главы дагестанского управления ведомства Сафиюлы Магомедова и его сотрудников — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова и Адиля Клычева. По версии следствия, участники преступного сообщества, используя поддельные постановления от имени мэра Махачкалы и поддельные выписки из документов, незаконно передали земельные участки во владение как минимум 30 физическим и юридическим лицам. Общий ущерб в Следственном комитете оценили более чем в 370 млн руб.