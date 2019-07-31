Пенсионный фонд увеличит пенсии около 14 млн россиян после перерасчета

Пенсионный фонд России с 1 августа проведет перерасчет пенсий работающих в 2018 году пенсионеров. Сообщение опубликовано на сайте ПФР. Уточняется, что около 14 млн пенсионеров получат дополнительные выплаты.

В отличие от традиционного перерасчета, в этом году дополнительные выплаты будут начисляться не по фиксированному коэффициенту, а будут зависеть от размера заработной платы работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии, говорится в сообщении. Максимальный размер выплаты при этом составит 261,72 руб. На это в бюджете Пенсионного фонда выделили 10,6 млрд руб. Перерасчет пенсий затронет около 14 млн пенсионеров.

30 июля Росстат сообщал, что рост реальных пенсий в июне оставил 1,4% и стал самым высоким с начала 2019 года. По словам специалистов, такое ускорение роста связано с увеличением размера пенсий для самых бедных пенсионеров после их пересчета. При этом средний размер назначенных пенсий в январе—июне составил 14 135 руб.