В Москве похоронили Кара-Мурзу-старшего

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,51 +0 EUR Бирж. 70,74 -0,08 Brent 65,20 +1,62% USD Нал. 63,91 63,09 EUR Нал. 71,30 70,39 USD ЦБ 63,42 +0,04 EUR ЦБ 70,74 +0,14 EUR/USD 1,1140 -0,0013 BTC/USD Бирж. 9 983,70 +394,72 IMOEX 2 748,24 +0,50% RTSI 1 363,17 +0,76% DJIA 27 265,29 +0,25% Nasdaq 8 282,37 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10,69%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,46%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 63,42 (+0,04) Quote, 13:10
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 70,74 (+0,14) Quote, 13:10
МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США Политика, 17:02 Образование в один клик: как выглядит рынок онлайн-обучения в России Pro, 16:53 В Москве похоронили Кара-Мурзу-старшего Общество, 16:51 Зеленский отказался принять в подарок свой бюст Общество, 16:48 «Роснефть» купила крупнейшего независимого оператора АЗС в Петербурге Бизнес, 16:44 Достали из кустов: ГИБДД раскрыла данные о камерах и треногах Авто, 16:29 Мэра Запорожья вызвали на допрос по делу о госизмене Политика, 16:26 Дистанция не для всех: как организовать работу офиса на удаленке Pro, 16:17 Тренер сборной России заявила о больших проблемах у гимнасток Спорт, 16:13 Стала известна выделенная фондом Усманова сумма на фильм о Льве Яшине Спорт, 16:09 В Тюмени победителя конкурса «Лучший пристав» задержали с наркотиками Общество, 16:07 В России впервые за два года зафиксирована дефляция Экономика, 16:00 МИД ответил на блокировку посольства России в Сирии в Twitter Политика, 15:55 Сбербанк продал свою турецкую «дочку» за $5 млрд из-за санкций Финансы, 15:54
Общество ,  
0 
В Москве похоронили Кара-Мурзу-старшего

В Москве прошли похороны журналиста и историка Владимира Кара-Мурзы-старшего. Об этом «РИА Новости» сообщили в администрации Даниловского кладбища.

Прощание с ним состоялось утром в Сахаровском центре. Как передает ТАСС, на церемонию пришли десятки его коллег, в том числе журналисты Виктор Шендерович, Сергей Бунтман, Леонид Велехов.

Вслед за этим было назначено отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Могила Кара-Мурзы находится рядом с могилой его отца.

Общество
Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Владимир Кара-Мурза-старший умер 28 июля на 60-м году жизни. Он работал на телевидении с 1992 года — сначала на «Первом канале», позднее — на НТВ. Он был одним из авторов программ «Сегодня» и «Итоги», был автором и ведущим программ «Сегодня в полночь», «Свидетель века». Обладатель журналистской премии «Золотое перо России». После конфликта на НТВ и смены руководства он перешел на ТВ-6 и на телеканал RTVi. Также он вел передачи на радиостанциях «Эхо Москвы» и «Радио Свобода».

Теги: Владимир Кара-Мурза, похороны, журналист
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter