В Москве похоронили Кара-Мурзу-старшего

В Москве прошли похороны журналиста и историка Владимира Кара-Мурзы-старшего. Об этом «РИА Новости» сообщили в администрации Даниловского кладбища.

Прощание с ним состоялось утром в Сахаровском центре. Как передает ТАСС, на церемонию пришли десятки его коллег, в том числе журналисты Виктор Шендерович, Сергей Бунтман, Леонид Велехов.

Вслед за этим было назначено отпевание в храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах. Могила Кара-Мурзы находится рядом с могилой его отца.

Владимир Кара-Мурза-старший умер 28 июля на 60-м году жизни. Он работал на телевидении с 1992 года — сначала на «Первом канале», позднее — на НТВ. Он был одним из авторов программ «Сегодня» и «Итоги», был автором и ведущим программ «Сегодня в полночь», «Свидетель века». Обладатель журналистской премии «Золотое перо России». После конфликта на НТВ и смены руководства он перешел на ТВ-6 и на телеканал RTVi. Также он вел передачи на радиостанциях «Эхо Москвы» и «Радио Свобода».