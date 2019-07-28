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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза-старший
Известный телеведущий и стоявший у истоков НТВ журналист, обладатель премии «Золотое перо России» умер в возрасте 59 лет
Владимир Кара-Мурза-старший во время митинга оппозиции у телецентра Останкино, 2012 год (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

28 июля умер историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза. Об этом на своей странице в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

«Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», — написал он.

«От имени союза я выражаю соболезнования близким и друзьям [Владимира Кара-Мурзы] и очень обидно, что такой талантливый и яркий, заметный человек покинул нас в таком раннем возрасте», — сказал РБК председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Владимир Кара-Мурза родился в 1959 году. Закончил исторический факультет МГУ.

Работал сначала на Первом канале, а с момента основания НТВ перешел туда вместе с ведущим «Итогов» Евгением Киселевым и другими журналистами программы. 

На НТВ был корреспондентом и редактором программы «Итоги», затем стал ведущим передачи «Сегодня в полночь». Ведущим этой передачи на телеканале он проработал с 1995 по 2001 год.

После 2001 года работал на других каналах — в частности, бал ведущим программы «Грани» на ТВ-6 и ТВС. Также работал на телеканале RTVi, сотрудничал с радиостанциями «Свобода» и «Эхо Москвы».

В 1996 году получил премию Союза журналистов России — «Золотое перо России».

Авторы: Наталья Демченко, Егор Губернаторов
Теги: Владимир Кара-Мурза
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