Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза-старший

Известный телеведущий и стоявший у истоков НТВ журналист, обладатель премии «Золотое перо России» умер в возрасте 59 лет

Владимир Кара-Мурза-старший во время митинга оппозиции у телецентра Останкино, 2012 год (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

28 июля умер историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза. Об этом на своей странице в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

«Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», — написал он.

«От имени союза я выражаю соболезнования близким и друзьям [Владимира Кара-Мурзы] и очень обидно, что такой талантливый и яркий, заметный человек покинул нас в таком раннем возрасте», — сказал РБК председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Владимир Кара-Мурза родился в 1959 году. Закончил исторический факультет МГУ.