Умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза-старший

28 июля умер историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза. Об этом на своей странице в Twitter сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.
«Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», — написал он.
«От имени союза я выражаю соболезнования близким и друзьям [Владимира Кара-Мурзы] и очень обидно, что такой талантливый и яркий, заметный человек покинул нас в таком раннем возрасте», — сказал РБК председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Владимир Кара-Мурза родился в 1959 году. Закончил исторический факультет МГУ.