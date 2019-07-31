В США эксгумируют тело гангстера Диллинджера для документального фильма

В американском штате Индиана проведут эксгумацию тела Джона Диллинджера, грабившего банки в 1930-х годах. Об этом сообщает местная газета Indianapolis Star.

Издание отмечает, что департамент здравоохранения штата одобрил просьбу племянника Диллинджера Майкла Томпсона. Тело грабителя покоится на кладбище Crown Hill в Индианаполисе. Его вернут на место к 16 сентября.

Газета добавляет, что эксгумация будет проводится для документального фильма History Channel. Представитель телеканала подтвердил изданию эту информацию, однако не уточнил подробностей проекта.

Диллинджер родился в 1903 году в Индианаполисе. Согласно его биографии на сайте History Channel, в детстве он уже совершал мелкие кражи. В 1924 году он ограбил продуктовый магазин, после чего его задержали и заключили в тюрьму.