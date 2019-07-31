В США эксгумируют тело гангстера Диллинджера для документального фильма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,51 +0,08 EUR Бирж. 70,82 +0,10 Brent 64,16 +1,34% USD Нал. 64,17 61,67 EUR Нал. 71,54 69,00 USD ЦБ 63,38 -0,14 EUR ЦБ 70,60 -0,04 EUR/USD 1,1153 +0,0009 BTC/USD Бирж. 9 604,00 +103,70 IMOEX 2 734,68 +0,23% RTSI 1 352,89 -0,05% DJIA 27 198,02 -0,09% Nasdaq 8 273,61 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Mastercard $310 (+10%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,18%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+15,79%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+17,29%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Mastercard $310 (+10%) прогноз Barclays Capital к 24.07.20
Amazon $2 300 (+21,18%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+15,79%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,39%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+17,29%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 31 июля
USD ЦБ: 63,38 (-0,14) Quote, 30 июл, 12:57
Курс евро на 31 июля
EUR ЦБ: 70,6 (-0,04) Quote, 30 июл, 12:57
В США эксгумируют тело гангстера Диллинджера для документального фильма Общество, 02:09 В Подмосковье электричка насмерть сбила двух детей Общество, 01:41 Американский суд закрыл дело по иску демократов к России Политика, 01:40 Кличко обвинил во лжи главу офиса Зеленского в обращении к президенту Политика, 01:18 МИД назвал судовладельца ответственным за арестованный Украиной танкер Политика, 00:49 Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет» Политика, 00:14 Сбежавшая жена премьера ОАЭ попросила суд Лондона защитить ее ребенка Общество, 00:09 Панарин, Овечкин, Малкин. 15 самых богатых россиян в НХЛ Спорт, 00:02 В команде Зеленского раскрыли план экономических реформ на Украине Экономика, 30 июл, 23:53 Судовладелец потребовал решить вопрос с задержанным Ираном танкером Политика, 30 июл, 23:43 Трамп пообещал разобраться в ситуации с жалобами на здоровье Навального Политика, 30 июл, 23:37 АвтоВАЗ подал пять исков против поставщика после приостановки конвейера Бизнес, 30 июл, 23:22 Россия отказалась от участия в переговорах по Венесуэле в Лиме Политика, 30 июл, 23:08 В Петербурге задержали избившего пешехода водителя Rolls-Royce Общество, 30 июл, 22:53
Общество ,  
0 
В США эксгумируют тело гангстера Диллинджера для документального фильма

В американском штате Индиана проведут эксгумацию тела Джона Диллинджера, грабившего банки в 1930-х годах. Об этом сообщает местная газета Indianapolis Star.

Издание отмечает, что департамент здравоохранения штата одобрил просьбу племянника Диллинджера Майкла Томпсона. Тело грабителя покоится на кладбище Crown Hill в Индианаполисе. Его вернут на место к 16 сентября.

Газета добавляет, что эксгумация будет проводится для документального фильма History Channel. Представитель телеканала подтвердил изданию эту информацию, однако не уточнил подробностей проекта.

Общество
В американской тюрьме убили бывшего босса бостонской мафии

Диллинджер родился в 1903 году в Индианаполисе. Согласно его биографии на сайте History Channel, в детстве он уже совершал мелкие кражи. В 1924 году он ограбил продуктовый магазин, после чего его задержали и заключили в тюрьму.

Впоследствии он сбежал из нее в Чикаго, где собрал преступную группу, в составе которой грабил банки. В 1934 году сотрудник ФБР во время погони застрелил Диллинджера возле городского кинотеатра.

Indianapolis Star отмечает, что Диллинджер являлся врагом общества номер один по классификации ФБР. Издание добавляет, что преступник свел свои отпечатки пальцев, покрасил волосы и сделал пластическую операцию, в связи с чем появились слухи о том, что возле кинотеатра убили не его, а двойника.

Теги: Индиана, эксгумация
Материалы по теме
ФБР предложило награду за данные об ограбившей банки «розовой бандитке»
Общество
В американской тюрьме убили бывшего босса бостонской мафии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter