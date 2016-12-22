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В американской тюрьме убили бывшего босса бостонской мафии
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В американской тюрьме убили бывшего босса бостонской мафии
Общество, 22:21
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В американской тюрьме убили бывшего босса бостонской мафии
В тюрьме в штате Западная Виргиния убили Джеймса Балджера по кличке «Уайти». Он ранее возглавлял бостонскую мафию и входил в число самых разыскиваемых преступников на территории США
Джеймс Балджер (Фото: Zuma / Global Look Press)

Тело 89-летнего Джеймса Балджера, недавно переведенного в тюрьму города Брюстон Миллс, было обнаружено охраной тюрьмы рано утром. Первоначальный осмотр показал, что заключенный был убит неизвестным. Выяснить все обстоятельства смерти гангстера поручено ФБР, сообщает телекомпания CNN. О том, что мужчина был убит, также сообщила газета Boston Globe.

Балджер был арестован в июне 2011 года и приговорен к двум пожизненным заключениям за создание криминального сообщества и целый ряд преступлений, среди которых 11 убийств, совершенных с 1973 по 1985 годы. Всего Балджера осудили за совершение 31 преступления.

Джеймс Балджер родился в 1929 году в Массачусетсе. Впервые за решетку он попал в 14-летнем возрасте за участие в грабежах. В июне 1956 года его приговорили к 25 годам тюремного заключения за участие в ограблениях банков в нескольких американских штатах. Отсидев девять лет, он вышел на свободу и вернулся в Бостон, где примкнул к одной из местных группировок и участвовал в нескольких убийствах.

В 1979 году, когда полиции удалось обезглавить преступный мир Бостона, Балджер стал главарем одной из крупнейших банд города. Как утверждала The New York Times, параллельно он тайно сотрудничал с ФБР, передавая агентам информацию о своих конкурентах.

В 1995 году в отношении Балджера было заведено уголовное дело, но при помощи одного из федеральных агентов ему удалось скрыться от правосудия. В течение следующих 16 лет он входил в число самых разыскиваемых в США преступников. За информацию о его местонахождении власти США обещали вознаграждение в размере $2 млн.

В 2011 году ФБР удалось выйти на след Балджера и арестовать его в доме в калифорнийской Санта-Монике. В жилище гангстера были обнаружены более $800 тыс., холодное и огнестрельное оружие.

Балджер был прототипом персонажа Джека Николсона в фильме «Отступники» 2006 года.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: мафия , Бостон
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