Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Анталье

Заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

По словам Осауленко, в Анталье — самая высокая концентрация россиян с точки зрения массового туризма, так как российских туристов там в четыре раза больше чем в других странах. Причиной этому является большой ценовой выбор — от бюджетного отдыха до сегмента luxury, отметил он.

«Я считаю, что среди многих причин акцентировать стоит на двух причинах. Первая — незнание о состоянии своего здоровья, незнание своих физических возможностей. В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают», — сказал он. Эксперт также отметил, что «среди рисков для безопасного отдыха также можно назвать шведский стол и турпакет «All inclusive».

Ранее генконсул России Олег Рогоза заявил о том, что количество смертей туристов в этом регионе Турции с начала года исчисляется десятками. Дипломат говорил, что в группе риска прежде всего находятся люди с хроническими заболеваниями, обостряющимися в другом климате, и пожилые люди. Также причинами трагедий и смертей Рогоза назвал злоупотребление алкоголем, несоблюдение техники безопасности на воде и легкомысленное отношение при посещении экскурсий.