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Amazon $2 300 (+20,78%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,52%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,38%) прогноз UniCredit к 29.07.20
Apple $247 (+17,73%) прогноз Morgan Stanley к 22.07.20
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На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар раскритиковала идею создания русскоязычного телеканала, который обойдется стране в $2 млрд. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Сюмар отметила, что исходя из того, сколько Россия тратит на субсидирование государственных телеканалов, создание русскоязычного канала обойдется Украине в $2 млрд. По ее словам, это четверть всего оборонного бюджета Украины, включая полицию и пограничников.

«Поэтому — ставьте реалистичные задачи. И для начала обеспечьте работу глушилок в зоне разграничения от проникновения руспропаганды. Там Минобороны не может долг за электроэнергию погасить. Такая реальность», — написала Сюмар. Она добавила, что можно было бы создать концептуальный телеканал для оккупированных территорий, а также украинский канал для англоязычной аудитории «из понимания того, как мы хотим, чтобы Украину воспринимали в мире».

29 июля заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о создании нового русскоязычного телеканала, который «покроет русскоговорящее население по всему миру». По его словам, такой шаг позволит усилить позиции страны в информационной борьбе и бороться как за умы украинцев на «оккупированных территориях» Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России.

Политика
Киев создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» по всему миру

Теги: Украина, российский телеканал, Телевидение, пропаганда, русский язык
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