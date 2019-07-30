На Украине оценили затраты на создание русскоязычного телеканала

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар раскритиковала идею создания русскоязычного телеканала, который обойдется стране в $2 млрд. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Сюмар отметила, что исходя из того, сколько Россия тратит на субсидирование государственных телеканалов, создание русскоязычного канала обойдется Украине в $2 млрд. По ее словам, это четверть всего оборонного бюджета Украины, включая полицию и пограничников.

«Поэтому — ставьте реалистичные задачи. И для начала обеспечьте работу глушилок в зоне разграничения от проникновения руспропаганды. Там Минобороны не может долг за электроэнергию погасить. Такая реальность», — написала Сюмар. Она добавила, что можно было бы создать концептуальный телеканал для оккупированных территорий, а также украинский канал для англоязычной аудитории «из понимания того, как мы хотим, чтобы Украину воспринимали в мире».

29 июля заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о создании нового русскоязычного телеканала, который «покроет русскоговорящее население по всему миру». По его словам, такой шаг позволит усилить позиции страны в информационной борьбе и бороться как за умы украинцев на «оккупированных территориях» Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России.