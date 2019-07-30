Командующий ядерными силами США опроверг обвинения в домогательствах

Руководитель Стратегического командования ВС США (USSTRATCOM), генерал Джон Хайтен прокомментировал заявление полковника Кэтрин Сплетстозер, публично обвинившей его в сексуальных домогательствах, передает Reuters.

«Ничего не было. Никогда», — сказал Хайтен.

Хайтен — претендент на пост вице-председателя Объединенного начальника штабов ВС США, его кандидатуру поддерживает президент Дональд Трамп. Сейчас под его командованием находятся в том числе ядерные силы и ПРО.

26 июля Сплетстозер рассказала газете The New York Times, что Хайтен неоднократно касался ее «ненадлежащим образом». По ее словам, генерал пришел к ней в номер в отеле после конференции в декабре 2017 года, попросил сесть рядом с ним, после чего насильно поцеловал и прижал к себе.