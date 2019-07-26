Командующего ядерными силами США обвинили в сексуальных домогательствах

Американский полковник Кэтрин Сплетстозер в беседе с New York Times публично обвинила в сексуальных домогательствах главу Стратегического командования ВС США, генерала Джона Хайтена, который в том числе управляет стратегическим ядерным оружием и силами ПРО.

По словам Сплетстозер, Хайтен несколько раз «ненадлежащим образом прикасался к ней». В частности, 2 декабря 2017 года, он постучался к полковнику в отельный номер после профильного военного форума и заявил, что хочет поговорить с ней. После этого, утверждает Сплетстозер, Хайтен сел на кровать, попросил полковника сесть рядом с ним и начал сексуально домогаться ее — в частности, насильно поцеловал и прижал к себе. Генерал Хайтен все обвинения отрицает.

NYT со ссылкой на чиновника Минобороны отмечает, что военные провели расследование, которое не обнаружило каких-либо подтверждающих улик, кроме того факта, что генерал и полковник были вместе в то время, когда, по заявлению Сплетстозер, произошло домогательство. В итоге дело не было передано в суд. Собеседник газеты также отметил, что глава Стратегического командования — один из самых охраняемых военных в стране, и «почти невозможно», чтобы встречи Хайтена со Сплетстозер прошли без ведома его охраны, которая при этом не сообщала о чем-либо «неладном».

Впрочем, уточняет газета, 60-летний генерал и 51-летняя полковник на этой неделе давали показания в Конгрессе на закрытых слушаниях в комитете по делам вооруженных сил. Слушания проводились в рамках утверждения кандидатуры Хайтена на должность вице-председателя Комитета начальников штабов ВС США, куда его номинировал Дональд Трамп. Занимающий этот пост — второй военный в стране, пишет NYT.