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Amazon $2 300 (+21,35%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+16,73%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
Доллар/Рубль ₽68,2 (+7,4%) прогноз UniCredit к 29.07.20
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В новосибирский офис единороссов бросили бутылку с зажигательной смесью

В понедельник, 29 июля, в окно здания, где располагается офис «Единой России» в Новосибирске, была брошена бутылка с зажигательной смесью. Об этом РБК сообщила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Первомайского района города Новосибирска Вера Лилло.

Инцидент произошел ранним утром. «Было специально разбито окно и потом брошена зажигательная смесь», — рассказала Лилло.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отказались от комментариев.

Пожарные прибыли на место происшествия в 4:16 по местному времени и полностью ликвидировали возгорание в 4:25, сообщили изданию NGS.ru в пресс-службе регионального главка МЧС.

Жительница дома, на первом этаже которого расположен офис партии, рассказала, что услышала, как разбилось стекло и видела, как от здания убегал мужчина. Спустя какое-то время она почувствовала запах дыма и вместе с соседями вызвала экстренные службы.

Как стало известно 22 июля, в Липецке группа неизвестных атаковала офис КПРФ. Молодые люди прикрепили к ручке двери отделения взрывное устройство малой мощности и залили строительной пеной стоящий рядом бюст Сталина.

Общество
В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ

Теги: Новосибирск, зажигательные средства, «Единая Россия», бутылка, новости РБК
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