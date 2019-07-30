В новосибирский офис единороссов бросили бутылку с зажигательной смесью

В понедельник, 29 июля, в окно здания, где располагается офис «Единой России» в Новосибирске, была брошена бутылка с зажигательной смесью. Об этом РБК сообщила исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Первомайского района города Новосибирска Вера Лилло.

Инцидент произошел ранним утром. «Было специально разбито окно и потом брошена зажигательная смесь», — рассказала Лилло.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области отказались от комментариев.

Пожарные прибыли на место происшествия в 4:16 по местному времени и полностью ликвидировали возгорание в 4:25, сообщили изданию NGS.ru в пресс-службе регионального главка МЧС.

Жительница дома, на первом этаже которого расположен офис партии, рассказала, что услышала, как разбилось стекло и видела, как от здания убегал мужчина. Спустя какое-то время она почувствовала запах дыма и вместе с соседями вызвала экстренные службы.