В Липецке осквернили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ

В Липецке группа неизвестных попыталась повредить двери липецкого офиса КПРФ с помощью взрывного устройства и облила монтажной пеной стоящий рядом памятник Сталину. Проверку в связи со случившимся ведет полиция, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД.

«В настоящее время сотрудниками полиции изучаются камеры видеонаблюдения для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего и принять процессуальное решение», — сказали РБК в пресс-службе ведомства.

«Четверо молодых людей около трех часов ночи с субботы на воскресенье прикрепили самодельное взрывное устройство к входной ручке, когда они отбежали, оно взорвалось. Это все видно на видео, у нас несколько камер установлено. Также они испачкали монтажной пеной памятник, он находится рядом с помещением, и написали «палач народов», — рассказала пресс-секретарь липецкого офиса партии КПРФ Алина Старцева.

Старцева назвала несколько версий произошедшего: по одной из них, инцидент связан с предвыборной кампанией перед голосованием 8 сентября, когда будет избираться глава местной администрации. «Вторая версия — это уже не первая попытка таких радикально настроенных молодых людей как-то причинить нам вред, нашему помещению и памятнику. С 2015 года это уже третья попытка. Третий вариант, это просто не совсем здоровые люди», — сообщила представитель местного отделения КПРФ.

Видео с камер видеонаблюдения опубликовано на YouTube-канале «КПРФ Липецкая область». В комментарии под видео указано, что входную дверь в отделение партии попытались взорвать с помощью баллончиков с газом.