«Сургутнефтегаз» назвал налоги на нефть в Сибири самыми высокими в мире

Глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов сказал, что налоги на добычу нефти в Западной Сибири — самые высокие не только по России, но и в мире. Он также выразил надежду на смягчение налогообложения в этой области. Об этом Богданов заявил на годовом собрании акционеров, передает ТАСС.

Руководитель «Сургутнефтегаза» отметил, что добыча нефти в Западной Сибири падает не только в связи с горно-геологическими условиями, но и из-за высоких налогов. Для решения этого вопроса разработана «дорожная карта», добавил Богданов, и от того, как решится вопрос по налогообложению на добычу нефти, будет зависеть развитие этой отрасли в России.

В начале июня Минфин выступил за повышение налогов на добычу полезных ископаемых. Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что это позволит компенсировать производимые в рамках демпфирующего механизма выплаты нефтяным компаниям из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Минэнерго, по его словам, считает, что ФНБ нельзя субсидировать за счет нефтедобычи. Чтобы разработанные поправки вступили в силу, отметил Сазанов, их должна принять Госдума до конца 28 июля.