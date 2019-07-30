Трамп заявил о желании заключить торговую сделку с Бразилией

Президент США Дональд Трамп хочет заключить торговую сделку с Бразилией, об этом глава государства сообщил журналистам, передает Reuters.

Трамп назвал свои отношения с Бразилией отличными и похвалил своего коллегу, Жаира Болсонару. Каких-либо подробностей о торговом соглашении президент США не привел.

Ранее глава МИД Бразилии Эрнесто Араужо заявил, что Китаю, который является главным торговым партнером страны, не стоит беспокоиться из-за желания властей улучшить связи с Вашингтоном.

США и Бразилия занимают схожие позиции по ситуации в Венесуэле. В апреле главы дипведомств этих стран, Майк Помпео и Араужо увидели необходимость в том, чтобы все «внешние силы» включая Китай, Россию и Кубу перестали поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В США и Бразилии считают легитимным главой государства Хуана Гуаидо, который провозгласил себя временным лидером страны вместо Мадуро в конце января 2019 года.