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Президент Бразилии допустил назначение сына послом в США

Президент Бразилии Жаир Болсонару предложил своему сыну Эдуардо занять должность посла страны в США. Об этом пишет Reuters.

По словам президента, назначение будет зависеть от желания сына, который сейчас занимает пост конгрессмена. Сам Эдуардо в отдельном выступлении сказал, что примет возможное предложение, но отметил, что оно зависит от разговора его отца с главой МИД. Кандидатуру Болсонару-младшего также должен будет утвердить парламент.

Как отмечает Reuters, Жаир Болсонару, который стал президентом с 2019 года, регулярно положительно высказывается о Дональде Трампе и, подобно американскому президенту, использует членов своей семьи в качестве официальных помощников.

В частности, пишет агентство, Эдуардо Болсонару консультировал президента по вопросам международных отношений: после избрания отца в октябре прошлого года Эдуардо стал одним из первых его посланников в Вашингтоне, где встретился с зятем Трампа Джаредом Кушнером и был замечен в головном уборе с надписью «Трамп 2020».

Теги: Бразилия, Посол, назначение
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