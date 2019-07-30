Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Скворцовой

Генпрокуратура внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой, с требованием исправить недостатки в оказании медицинских услуг, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, сообщает «РИА Новости».

Ведомство приняло такое решение после проведения масштабных проверок. Генпрокуратура обнаружила нарушения в правовом регулировании, в том числе ненадлежащее качество медицинских услуг, оказываемых населению, недостаток квалифицированных врачей и нужного оборудования в больницах.

Ведомство выявило недостатки в обязательном медицинском страховании и при выдаче лицензий медучреждениям, сообщил Буксман на итоговой коллегии Генпрокуратуры по первому полугодию.

Замгенпрокурора отметил, что одна из главных национальных целей — сделать медицинскую помощь доступной и качественной. Буксман поручил устранить нарушения и предписал тщательно проверять качество медпомощи в отдаленных регионах и малонаселенных территориях.

Ранее 30 июля Буксман заявил, что Генеральная прокуратура начнет массовую проверку пенсионных фондов: правовую оценку, «в том числе уголовную», получат незаконные случаи нецелевого использования накоплений граждан из Пенсионного фонда. Замгенпрокурора поручил провести проверку «с особой тщательностью».