Умер народный художник России Кокурин

Валерий Кокурин (Фото: Попов Геннадий / ТАСС)

Народный художник России, один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте владимирского отделения Союза художников России.

Церемония прощания с художником состоится в среду, 31 июля, в Успенском соборе Княгинина монастыря во Владимире, в 9:00, уточняется в сообщении.

Валерий Кокурин родился 11 декабря 1930 года во Владимире. В 1960 году живописца приняли в члены Союза художников СССР. В 2005 году он был награжден золотой медалью Российской академии художеств. Кокурин был известен как один из основателей владимирской живописной школы, отличающейся особой декоративностью работ. В 1998 году ему присвоили звание народного художника России.