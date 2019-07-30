Неверов допустил назначение Поклонской замглавы международного комитета

Экс-прокурор Крыма, депутат Наталья Поклонская может занять пост заместителя председателя комитета по международным делам, сообщил ТАСС руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

По его словам, нынешний зампред комитета Анатолий Карпов хочет перейти в комитет по делам национальностей. Фракция готова поддержать решение депутата и рассмотрит его на пленарных заседаниях в начале осени. Неверов отметил, что «авторитет и мудрость» зампреда сделают работу комитета еще более производительной.

Когда место Карпова освободится, «Единая Россия» предложит этот пост Поклонской — она подавала заявление о переходе в данную структуру, сказал Неверов. «Наталья Владимировна пояснила, что изначально у нее было желание работать по международной тематике», — отметил он, добавив, что сейчас Поклонская, по ее словам, получает профильное образование.

Наталья Поклонская — зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. О переходе в думский комитет по международным делам она объявила на пресс-конференции по итогам работы в весеннюю сессию 24 июля. По словам Поклонской, на новом месте ей помогут опыт работы прокурором и профильное образование: депутат оканчивает обучение на кафедре международной безопасности в дипакадемии при МИД России.