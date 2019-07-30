СМИ назвали имя устроившего стрельбу на фестивале в Калифорнии

СМИ назвали имя устроившего стрельбу на фестивале в Калифорнии

Полиция города Гилрой в Калифорнии (США) назвала имя мужчины, устроившего стрельбу на фестивале еды Gilroy Garlic. Им оказался 19-летний Сантино Уильям Леган, пишет CNN.

По данным полиции, у стрелявшего был карабин, внешне похожий на АК-47, который он приобрел легально в штате Невада 9 июля. Чтобы попасть на фестиваль, мужчина проделал дыру в заборе. Уточняется, что на мероприятии не было камер видеонаблюдения.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются установить мотив стрелка и найти его сообщников. По словам очевидцев, Леган был в камуфляжной одежде и стрелял по людям наугад во всех направлениях.

29 июля примерно в 17:30 по местному времени на гастрономическом фестивале в Калифорнии началась стрельба. В результате погибли четыре человека: два ребенка 6 и 13 лет, 30-летний мужчина и сам стрелок.