В Белом море потеряла ход яхта «Крейсер» с шестью людьми на борту

В Белом море потеряла ход яхта «Крейсер» с шестью людьми на борту

Яхта «Крейсер» рано утром потеряла ход в Белом море, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Архангельской области Дмитрий Чистяков. Происшествие произошло в 4,5 км от берега, уточнил он.

Сигнал о помощи яхта подала в 5:26 мск. На борту судна находятся шесть человек. По словам Чистякова, их жизни ничто не угрожает, команда эвакуироваться не намерена.

Причина остановки судна еще не известна. «Предположительно, на винтах запутался инородный предмет, может быть, это веревка, пока не ясно», — уточнил Чистяков.

Начальник пресс-службы МЧС добавил, что рядом с яхтой находится судно «Академик Николай Страхов», на котором есть водолазная группа, готовая помочь яхте.

Ранее, в ночь на 13 июля, на Волге в Ярославской области столкнулись яхта и теплоход, первая затонула. Пострадавших на месте происшествия спасатели не обнаружили: по словам очевидцев, людей с яхты успели эвакуировать.