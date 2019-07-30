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Появилось видео с места крушения военного самолета в Пакистане

Опубликовано видео с места крушения самолета в городе Равалпинди в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Во время тренировочного полета военный самолет упал на жилую застройку. В результате падения начался пожар, огонь охватил несколько зданий.

По данным газеты The Times of India, погибли 17 человек: 12 из них были гражданскими лицами, еще пятеро — членами экипажа. Спасательные службы прибыли на место происшествия и смогли потушить огонь.

Общество
В Пакистане при крушении военного самолета погибли не менее 10 человек

В середине июля Пакистан объявил об открытии воздушного пространства для гражданских самолетов. Оно было закрыто 27 февраля, после того как Исламабад сбил два индийских военных самолета. Тогда же в ответ Индия сбила пакистанский истребитель F-16, нарушивший воздушное пространство страны.

Теги: Пакистан, авиакрушение, военный самолет
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