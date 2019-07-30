В Тихом океане тропический шторм «Эрик» усилился до урагана

Шторм «Эрик», зафиксированный в Тихом океане между Мексикой и Гавайскими островами, усилился до урагана. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по предупреждению ураганов.

По данным центра, в настоящее время ураган находится примерно в 1760 км к востоку от Гавайских островов и движется на запад со скоростью 30 км/ч. Максимальная скорость ветра составляет 120 км/ч.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что ураган «Барри» обрушился на побережье американского штата Луизиана. Тогда без электричества остались более 70 тыс. человек в Луизиане и около 3 тыс. в Миссисипи. Из-за стихии президент США Дональд Трамп ввел в штате режим ЧС.