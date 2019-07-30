Симоньян прокомментировала создание русскоязычного канала в Киеве

Планы офиса президента Владимира Зеленского по созданию очередного телеканала на Украине вызывают лишь сочувствие. Так главный редактор канала RT Маргарита Симоньян в беседе с РБК прокомментировала инициативу Киева по созданию русскоязычного телеканала.

«Когда президент бедной и измученной страны, где идет гражданская война — уже дольше, чем продолжалась Великая Отечественная — находит самой своевременной инициативой создание очередного телеканала — это вызывает только сочувствие», — сказала Симоньян.

Она добавила, что предыдущая украинская власть собиралась создать Ukraine Today «в пику РТ (бывший Russia Today. — РБК)». «Вы что-нибудь слышали об этом Юкрейн? Он уже и загнулся, кажется», — добавила Симоньян.

Накануне заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о том, что в Киеве разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, который будет вещать для русскоговорящих людей по всему миру. Такой шаг, считают в офисе Зеленского, поможет стране бороться как за умы украинцев в Донбассе и Крыму, так и за умы россиян на территории России.