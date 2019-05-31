Крым заявил о готовности оспорить санкции в суде ЕС

В Крыму собираются начать рассмотрение вопроса по отмене западных санкций в Европейском суде в Люксембурге. Об этом РБК сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Вчера состоялся VII Международный морской бизнес-форум в Севастополе, и это предложение на форуме было озвучено. Я думаю, что эта резолюция в течение ближайших одной-двух недель уйдет в Москву безусловно», — заявил он.

По словам Молохова, предложение от имени форума подготовлено и будет направлено в федеральные органы власти. «Прежде всего в МИД, может быть, и президенту, потому что вопрос этот может решить только верховная власть, сам Крым, какие-то частные лица, физические или юридические лица обращаться с такими исками от имени Российского государства не могут. Это должен быть иск от России в Евросоюза от отмены именно крымских санкций», — пояснил он.

Как сообщил Молохов «Новостям Крыма», санкции в отношении Крыма и Севастополя противоречат декларации ООН о праве на развитие.