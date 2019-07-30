Суд признал банкротом компанию из структуры медиахолдинга «Эксперт»

Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, следует из материалов, прикрепленных к карточке дела на сайте суда.

Задолженность компании перед банком составляет 59,9 млн руб. Согласно базе данных СПАРК, АО «Группа эксперт» — дочерняя компания ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт».

Рассмотрение дела по существу назначено на 16 января 2020 года. Временным управляющим компании стал Сергей Стороженко. Согласно материалам дела, он должен предоставить в суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника, предложения о возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника и другие документы до окончания процедуры наблюдения.

В 2013 году Транскапиталбанк предоставил «Группе Эксперт» кредит в 37,7 млн руб. под 12,5% годовых. На момент рассмотрения дела судом неисполненные обязательства компании уже превысили 54,8 млн руб, как сказано в материалах дела.