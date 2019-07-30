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Microsoft $153 (+8,52%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Бизнес ,  
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Суд признал банкротом компанию из структуры медиахолдинга «Эксперт»

Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, следует из материалов, прикрепленных к карточке дела на сайте суда.

Задолженность компании перед банком составляет 59,9 млн руб. Согласно базе данных СПАРК, АО «Группа эксперт» — дочерняя компания ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт».

Рассмотрение дела по существу назначено на 16 января 2020 года. Временным управляющим компании стал Сергей Стороженко. Согласно материалам дела, он должен предоставить в суд отчет о своей деятельности, сведения о финансовом состоянии должника, предложения о возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника и другие документы до окончания процедуры наблюдения.

В 2013 году Транскапиталбанк предоставил «Группе Эксперт» кредит в 37,7 млн руб. под 12,5% годовых. На момент рассмотрения дела судом неисполненные обязательства компании уже превысили 54,8 млн руб, как сказано в материалах дела.

Технологии и медиа
Транскапиталбанк инициировал банкротство медиахолдинга «Эксперт»

Траскапиталбанк подал иск о признании банкротства «Группы Эксперт» в Арбитражный суд Москвы в октябре 2018 года. Компания — операционная структура медиахолдинга «Эксперт», издающего журналы «Эксперт» и «Русский репортер».

В конце 2017 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска Транскапиталбанка к холдингу. В первом случае с медиахолдинга постановили взыскать €198,6 тыс. и 1,1 млн экземпляров журналов «Эксперт» и «Русский репортер» за 2013 год, заложенных по договору с банком в 2014 году. По второму иску суд потребовал взыскать 21 млн руб. и 1,42% акций АО «Группа Эксперт» (142 штуки, рыночная залоговая стоимость — 50 копеек за одну акцию).

Теги: Банкротство, медиахолдинги, «Эксперт»
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