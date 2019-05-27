В тюрьме бразильского штата Амазонас погибли 15 человек во время драки

В тюрьме бразильского штата Амазонас погибли 15 человек во время драки

Не менее 15 человек погибли в драке, которая произошла между заключенными в тюрьме штата Амазонас на северо-западе Бразилии. Об этом сообщает Assosiated Press.

Инцидент произошел в тюрьме, расположенной в столице штата — городе Манаус. На место происшествия были направлены подкрепления сил безопасности, которые взяли ситуацию под контроль.

Как сообщил полковник Маркус Виниций Оливейра де Амейда, информации о возможных побегах заключенных не поступало.

В этой же тюрьме в 2017 году произошел массовый побег заключенных, в результате которого погибли 60 человек.