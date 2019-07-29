Путин поздравил Крутого с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста страны Игоря Крутого с юбилеем: композитору исполнилось 65 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Признанный композитор, пианист — вы стояли у истоков продюсерской профессии в России. И сегодня продолжаете активно участвовать в культурной и общественной жизни страны», — написал президент. В поздравлении он также особо отметил личный вклад композитора в отечественное и мировое искусство, его участие в поддержке молодых талантов и благотворительную деятельность.

Президент пожелал музыканту здоровья, вдохновения и сил для достижения поставленных целей.

Ранее 29 июля народного артиста поздравили премьер-министр Дмитрий Медведев и министр культуры Владимир Мединский. Они написали о таланте и уникальном творческом стиле композитора и особенно отметили, как важна его продюсерская деятельность, благодаря которой «одаренные исполнители смогли раскрыть свои способности на сцене и, конечно, обрести известность и преданных поклонников».