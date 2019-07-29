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Microsoft $153 (+9,78%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
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Медведев и Мединский поздравили Крутого с юбилеем

Премьер-министр Дмитрий Медведев и министр культуры Владимир Мединский поздравили с 65-летием народного артиста России Игоря Крутого. Поздравления размещены на сайтах правительства и Министерства культуры.

«Вы создали уникальный творческий стиль, стали автором многих популярных песен, завоевали сердца миллионов людей», — говорится в поздравлении премьер-министра. Медведев добавил, что музыка Крутого — неотъемлемая часть отечественной эстрады, а сольные выступления артиста успешны и за рубежом. Медведев также отметил, что благодаря продюсерской деятельности народного артиста «одаренные исполнители смогли раскрыть свои способности на сцене и, конечно, обрести известность и преданных поклонников».

О таланте Крутого сказал в своем поздравлении и Владимир Мединский. «Композитор незаурядного таланта, вы написали десятки песен, ставших хитами и полюбившихся слушателям разных поколений. Ваши мелодии можно без сомнений назвать народными, а вклад в отечественное музыкальное искусство — уникальным». Он особо отметил продюсерскую и организаторскую работу Крутого на конкурсе «Новая волна». По словам министра культуры, благодаря ей десятки одаренных молодых отечественных исполнителей и артистов зарубежья выступают на современной сцене.

Игорь Крутой — российский композитор, продюсер. Родился в 1954 году в небольшом украинском городе Гайвороне. С детства профессионально занимался музыкой, сотрудничал с народными артистами РСФСР Валентиной Толкуновой и Евгением Леоновым. Слава пришла с песней «Мадонна» на стихи Риммы Казаковой, которую исполнил Александр Серов. Для певца композитор также написал музыку к таким песням, как «Ты меня любишь», «Музыка венчальная» и «Как быть».

Крутой владеет компанией АРС, которая продюсирует проекты «Новая волна», «Песня года» и «Утренняя почта». Ему принадлежит 25% телеканала «Муз-ТВ» и радиостанции «Love Радио», «Радио Дача» и «Такси FM».

Теги: Дмитрий Медведев, Владимир Мединский, Игорь Крутой, поздравление
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