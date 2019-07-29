В Пятигорске загорелась фабрика по производству шуб

В Пятигорске загорелась фабрика по производству шуб

В Пятигорске начался пожар в цехе по производству шуб, площадь возгорания — 1 тыс. кв. м. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Как уточняет «РИА Новости», в 18:20 мск пожар удалось локализовать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания выясняются. По данным «МК-Кавказ», предварительно установлено, что оно началось на кровле здания производственного цеха.

29 июля загорелся Среднеуральский медеплавильный завод под Екатеринбургом в городе Ревда. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.





