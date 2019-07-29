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Microsoft $153 (+8,88%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
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Кара-Мурза-младший назвал дату и место прощания с отцом

Церемония прощания с журналистом Владимиром Кара-Мурзой состоится в Сахаровском центре 31 июля, он будет захоронен на Даниловском кладбище, сообщил в своем аккаунте в Facebook сын журналиста Владимир Кара-Мурза-младший.

Запись в facebook пользователя Владимир Кара-Мурза-младший

Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза умер 28 июля в возрасте 59 лет. От имени Союза журналистов соболезнования близким Кара-Мурзы выразил Владимир Соловьев. «Очень обидно, что такой талантливый и яркий, заметный человек покинул нас в таком раннем возрасте», — добавил он.

Владимир Кара-Мурза родился в 1959 году. Окончил исторический факультет МГУ. На телевидении работал с 1992 года. Был корреспондентом на РГТРК «Останкино» («Первый канал»), в 1993-м перешел на НТВ, создавал сюжеты для службы информации, программ «Сегодня» и «Итоги», был автором и ведущим программ «Сегодня в полночь», «Свидетель века». Обладатель журналистской премии «Золотое перо России».

В 2001 году работал на канале ТНТ, затем на ТВ-6, где вел программы «Тушите свет», «Сегодня в полночь на ТНТ» и «Грани». В 2003–2008 годы — ведущий телепередачи «Сейчас в России» на канале RTVi.

Кара-Мурза также вел программы на радиостанциях «Эхо Москвы» и «Свобода». С 2014 года вел колонку в газете «Собеседник».

Теги: Владимир Кара-Мурза, журналист, похороны
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