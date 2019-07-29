Суд признал экс-замглавы ФСИН Коршунова виновным в афере на 263 млн руб.

Гагаринский суд Москвы признал бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова виновным по делу о хищении 263 млн руб. по делу о закупке обуви, сообщает «РИА Новости».

Коршунов вместе с другими неустановленными лицами совершил мошенничество в особо крупном размере, установил суд. Виновным по этому делу также признан бывший руководитель ведомственного ФГУП «Производственно-промышленный дом» Виталий Морусов.

Прокурор потребовал назначить Коршунову девять, а Морусову — семь лет колонии общего режима, а также штраф в размере 1 млн и 300 тыс. руб. соответственно, передает ТАСС.

По версии следствия, в 2015 году гендиректор компании «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян договорился с Коршуновым украсть выделенные на закупку обуви для ФСИН деньги. Согласно документам обувь должны были производить заключенные и сотрудники компании Арутюняна из дешевых материалов. Позднее региональные управления ФСИН заключили со ФГУПом госконтракты на общую сумму 263 млн руб.