В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе произошел пожар

В Санкт-Петербурге на Балтийском заводе произошло возгорание, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС.

По данным спасателей, пожар начался из-за выхода газа из ацетиленовых баллонов в спайке (16 штук) на площади 500 кв. м. Возгорание было ликвидировано силами 35 человек и восьми единиц техники, о пострадавших не сообщается

В конце зимы на территории Балтийского завода также случился пожар — на палубе строящегося ледокола «Урал» загорелась пластиковая труба. Пострадавших не было.