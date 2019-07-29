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Pfizer $46 (+9,03%) прогноз CFRA к 29.01.20
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Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Госдеп США прокомментировал задержания на акции протеста в Москве

США выступают за то, чтобы у всех людей в мире была свобода выражения собственного мнения. Об этом заявил глава Госдепа США Майк Помпео, отвечая на вопрос о задержаниях на несанкционированной акции протеста в Москве. Трансляция выступления госсекретаря в Экономическом клубе Вашингтона велась в официальном аккаунте Госдепартамента в Facebook.

«Я полагаю, что все понимают позицию США. Вы спрашивали до этого про Гонконг, теперь про Россию, про все эти места. Мы всегда поддерживаем свободу выражения мнения, свободу исповедовать веру, свободу жить так, как людям кажется правильным», — сказал американский госсекретарь.

Мнение
Алексей Макаркин Смена повестки: что привело к новым московским протестам

В минувшие выходные в центре Москвы прошла масштабная акция протеста. Она не была согласована с властями города. Протестующие требовали допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре. Были задержаны более 1 тыс. человек.

Автор: Анна Трунина
Теги: Майк Помпео, Госдепартамент США, госсекретарь
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