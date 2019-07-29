Суд освободил сестру бывшего финдиректора Нота-банка

Московский городской суд изменил приговор в отношении Ларисы Марчуковой, заключившей сделку со следствием в рамках уголовного дела о хищении у Нота-банка 350 млн руб., сообщили РБК в суде. Лариса Марчукова — сестра экс-финансового директора банка Галины Марчуковой.

«Приговор Останкинского райсуда изменить, исключить из приговора ссылку на применение положений ч.3.4 ст.72 УК РФ», — сообщили в суде. Таким образом, время содержания под домашним арестом было зачтено ей в срок отбывания наказания. «Назначенное наказание сочтено отбытым, Марчукову Галину освободить в зале суда. Дополнительное наказание в виде штрафа 700 тыс. руб. исполнять самостоятельно», — цитируют в пресс-службе приговор суда.

Отмечается, что апелляция защиты была удовлетворена частично.

В мае Лариса Марчукова получила три года и три месяца колонии, а также была оштрафована на 700 тыс. руб. В июле Мосгорсуд принял решение изменить приговор ее сестре, бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой, которая дала показания на экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, и отпустил ее из-под стражи.

По данным следствия, председатель правления Нота-банка Дмитрий Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Нонны Михай присвоил 350 млн руб. В июне 2015 года под видом оплаты фиктивной поставки товаров деньги были перечислены на счет фирмы-однодневки.